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Цена новогоднего стола подскочила на 20%

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Новогодний стол-2019 обойдется украинцам в 1535 гривен. Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра “Институт аграрной экономики”, член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Украины Николай Пугачев, передает УНН.

Цена новогоднего стола подскочила на 20%

“В среднем по Украине стоимость новогоднего стола-2019 для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола-2018 почти на 20% и составит 1535 грн”, — говорится в сообщении.

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При этом самый дорогой новогодний стол традиционно свойственен столице. Так, наиболее экономный вариант праздничной трапезы в Киеве составляет 1647,60 грн, что на 13,6% больше стоимости новогоднего стола 2018 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2157,60 грн.

Для расчета стоимости эксперты Института аграрной экономики формировали новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

Оливье

Итак, по данным экспертов 3 кг салата “Оливье” традиционной рецептуры обойдется в 129,76 грн. Это на 25% больше, чем при праздновании Нового 2018 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда является колбаса — 53,08 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошка — 27 грн, 6 яиц — 15,10 грн и 180 г майонеза — 9,50 грн. Еще в 25,08 грн обойдутся лук, морковь, картофель и соленые огурцы.

Ранее УНН приводил данные, которые отличаются в сторону удорожания. Так, по информации гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, 3 кг салата “Оливье” будет стоить 166,2 грн, что на 28% больше, чем в прошлом году.

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Сельдь под шубой

Немного дешевле — 118,32 грн — будет стоить салат “Сельдь под шубой” (1,5 кг). Львиную долю его стоимости составит филе сельди — 100 грн за 0,5 кг. Майонез обойдется в 9,50 грн, морковь — 2,38 грн (1 шт.), cвекла — 2,35 грн (1 шт.), kук — 2,15 грн (1 шт.), картофель — 1,94 грн (2 шт.).

Мясо

Существенно возрастут расходы на мясные продукты. Полкило нарезки с сырокопченой колбасой “Салями” будет стоить в среднем 80 грн, столько же подчеревка копченая — 75 грн, а биток из свинины свежий — 78,50 грн. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 111 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 344,50 грн.

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Закуски

Традиционный для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) — 54 грн и пачка масла сливочного (200 г) — 32,25 грн.

Овощи

Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 159,48 грн. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 13,84 грн, грибы (1 кг) — 47,90 грн, перец сладкий (0,5 кг) — 51 грн, огурцы свежие (0,5 кг) — 16,77 грн, помидоры свежие (1 кг) — 29,97 грн.

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Фрукты

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 78 грн. За 2 кг мандаринов заплатим 50 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 22 грн, лимон (200 г) — 6 грн.

Хлеб и кондитерские изделия

Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 19,89 грн, а шоколадные конфеты — 170 грн за 1 кг.

Алкогольные напитки

Бутылка шампанского (0,75 л) обойдется в 98 грн. В полтора раза больше — 155 грн — придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка.

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Безалкогольные напитки

Безалкогольные напитки обойдутся в 76,10 грн. За 2 л сока придется заплатить 38,30 грн, минеральной воды (1,5 л) — 11,30 грн, за сладкую воду (2 л) — 26,50 грн.

Деликатесы

Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы — в 220 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2005,30 грн, отметил Николай Пугачев.

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Ранее НБУ объяснил ускорение инфляции в ноябре.

Также УНН писал, накануне Нового года подорожают продукты.

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