Стало відомо, де подорожчають продукти напередодні Нового року
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Напередодні Нового року в Україні на фоні ажіотажного попиту зростуть ціни на основні продукти на продовольчих ринках, тоді як в супермаркетах можна буде закупити товари зі знижками. Про це повідомив виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН.
"В супермаркетах навряд чи буде серйозне зростання цін – навпаки, там будуть акції, а ось на базарах, на ринках стихійних продавці, користуючись підвищеним попитом будуть підвищувати ціну", - зазначив експерт.
За його словами, зростання ціни може скласти 10-15%, однак це відбудеться безпосередньо в останні дні перед Новим роком, тож гарні господині встигнуть завчасно потурбуватися про новорічний стіл і запастися продуктами за нормальною ціною.
При цьому економіст додав, що безпосередньо за 2-3 дні до Нового року в Україні масово скуповують майонез, вершкове масло, сири й молоко, які використовують для приготування святкових страв.
Нагадаємо, протягом поточного року продукти харчування в Україні подорожчають у середньому на 15% у порівнянні з минулим роком. В цілому за підсумками року подорожчання хлібу складе приблизно 18-19%.
На думку експертів, не слід купувати м'ясо в останні дні перед Новим роком і Різдвом, а запастись продуктами за кілька днів – тиждень до свят.