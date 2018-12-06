Стало відомо, де подорожчають продукти напередодні Нового року

"В супермаркетах навряд чи буде серйозне зростання цін – навпаки, там будуть акції, а ось на базарах, на ринках стихійних продавці, користуючись підвищеним попитом будуть підвищувати ціну", - зазначив експерт.



За його словами, зростання ціни може скласти 10-15%, однак це відбудеться безпосередньо в останні дні перед Новим роком, тож гарні господині встигнуть завчасно потурбуватися про новорічний стіл і запастися продуктами за нормальною ціною.



При цьому економіст додав, що безпосередньо за 2-3 дні до Нового року в Україні масово скуповують майонез, вершкове масло, сири й молоко, які використовують для приготування святкових страв.



Нагадаємо, протягом поточного року продукти харчування в Україні подорожчають у середньому на 15% у порівнянні з минулим роком. В цілому за підсумками року подорожчання хлібу складе приблизно 18-19%.



На думку експертів, не слід купувати м'ясо в останні дні перед Новим роком і Різдвом, а запастись продуктами за кілька днів – тиждень до свят.



