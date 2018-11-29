Експерт порадив, коли вигідно купувати м'ясо до новорічного столу

"Не слід купувати м'ясо перед самим Новим роком або перед Різдвом, тому що, саме тому будуть пікові ціни, але за декілька днів – за тиждень треба переглянути, яка буде вартість, і вибрати щось для себе", - зазначив експерт.



За його словами, в м'ясній групі наразі спостерігається найбільший ріст цін на м'ясо курки. Тому, зокрема на свята, експерт радить звернути увагу на свинину або яловичину.



Нагадаємо, відсвяткувати зустріч Нового 2019 року в українських ресторанах можна буде від 500 гривень до 10 тисяч з людини, залежності від рівня закладу.



В Україні на новий рік офіційними вихідними днями будуть 30 і 31 грудня 2018 року, а також 1 січня 2019 року.