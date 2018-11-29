Експерт порадив, коли вигідно купувати м'ясо до новорічного столу

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Не слід купувати м'ясо в останні дні перед Новим роком і Різдвом, а запастись продуктами за кілька днів – тиждень до свят. Таку думку висловив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко в коментарі кореспонденту УНН.

"Не слід купувати м'ясо перед самим Новим роком або перед Різдвом, тому що, саме тому будуть пікові ціни, але за декілька днів – за тиждень треба переглянути, яка буде вартість, і вибрати щось для себе", - зазначив експерт.

За його словами, в м'ясній групі наразі спостерігається найбільший ріст цін на м'ясо курки. Тому, зокрема на свята, експерт радить звернути увагу на свинину або яловичину.

Нагадаємо, відсвяткувати зустріч Нового 2019 року в українських ресторанах можна буде від 500 гривень до 10 тисяч з людини, залежності від рівня закладу.

В Україні на новий рік офіційними вихідними днями будуть 30 і 31 грудня 2018 року, а також 1 січня 2019 року.

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