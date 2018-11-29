Эксперт посоветовал, когда выгодно покупать мясо к новогоднему столу

"Не следует покупать мясо перед самым Новым годом или перед Рождеством, потому что тогда будут пиковые цены, но через несколько дней - за неделю нужно пересмотреть, какова будет стоимость, и выбрать что-то для себя", - отметил эксперт.



По его словам, в мясной группе сейчас наблюдается наибольший рост цен на мясо курицы. Поэтому, в частности на праздники, эксперт советует обратить внимание на свинину или говядину.



Напомним, отпраздновать встречу Нового 2019 года в украинских ресторанах можно будет от 500 гривен до 10 000 с человека, зависимости от уровня заведения.



В Украине на новый год официальными выходными днями будут 30 и 31 декабря 2018 года, а также 1 января 2019.