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Експерт розповіла, у скільки обійдеться зустріч Нового року в ресторані

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Відсвяткувати зустріч Нового 2019 року в українських ресторанах можна буде від 500 гривень до 10 тисяч з людини, залежності від рівня закладу. Таку думку висловила директор Асоціації ресторанів Ольга Насонова в коментарі кореспонденту УНН.

"В принципі, святкування Нового року поза домом стає все більш доступним. Десь починаючи від 500-600 грн з людини вже можна відсвяткувати Новий рік не вдома – в кафе, у пабі, від 1000-2000 грн – в ресторані. Якщо ж мова іде про якісь серйозні ресторани, то це не менш, ніж 5-6 тисяч гривень з людини, а то й 10 тисяч", - зазначила О.Насонова.

При цьому вона додала, що якщо раніше ресторани змагалися у запрошенні дорогих зірок, то тепер такі гості з'являються на новорічних вечірках зрідка – найчастіше заклади надають перевагу маловідомим кавер-бендам або сольним виконавцям.

Також в розважальну програму, як правило входять традиційні конкурси, візити "діда Мороза" й "Снігуроньки" тощо. Більше уваги ж ресторани приділяють атмосфері, кухні, пропозиції на 1 місце (їжі, напоїв тощо).

"Цього року Новий рік буде для ресторанів абсолютно феєричним, судячи з замовлень, оскільки дуже великий попит – в порівнянні навіть з минулим роком. Новорічну ніч збираються влаштовувати цього року навіть ті ресторани, які раніше були зачинені на свято. Я пов'язую це з причинами суто психологічними – хочеться на фоні сірого життя й проблем, очікування якихось жахів наступного року додати собі якихось позитивних емоцій", - пояснила експерт.

Нагадаємо, в Україні на Новий рік офіційними вихідними днями будуть 30 і 31 грудня 2018 року, а також 1 січня 2019 року.

Головне новорічне дерево України урочисто засвітять на Софійській площі 19 грудня о 19:00.

Монтаж головної ялинки на Софійській площі розпочнеться 24 листопада, її висота становитиме 25 метрів.

В Україні на наступний рік запропонували низку податкових змін, що стосуватимуться, зокрема, акцизів, ставок ренти, ПДФО.

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