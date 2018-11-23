Эксперт рассказала, во сколько обойдется встреча Нового года в ресторане

"В принципе, празднование Нового года вне дома становится все более доступным. Где-то начиная от 500-600 грн с человека уже можно отпраздновать Новый год не дома - в кафе, в пабе, от 1000-2000 грн - в ресторане. Если же речь идет о каких-то серьезных ресторанах, то это не менее 5-6 тысяч гривен с человека, а то и 10 000", - отметила О.Насонова.



При этом она добавила, что если раньше рестораны соревновались в приглашении дорогих звезд, то теперь такие гости появляются на новогодних вечеринках редко - чаще всего заведения предпочитают малоизвестные кавер-бэнд или сольных исполнителей.



Также в развлекательную программу, как правило входят традиционные конкурсы, визиты "деда Мороза" и "Снегурочки" и другие. Больше внимания же рестораны уделяют атмосфере, кухне, предложения на 1 место (пищи, напитков и т.п.).



"В этом году Новый год будет для ресторанов абсолютно феерическим, судя по заказах, поскольку очень большой спрос - по сравнению даже с прошлым годом. Новогоднюю ночь собираются устраивать в этом году даже те рестораны, которые ранее были закрыты на праздник. Я связываю это с причинами чисто психологическими - хочется на фоне серой жизни и проблем, ожидание каких-то ужасов следующем году добавить себе каких-то положительных эмоций", - пояснила эксперт.



Напомним, в Украине на Новый год официальными выходными днями будут 30 и 31 декабря 2018 года, а также 1 января 2019.



Главное новогоднее дерево Украины торжественно зажгут на Софийской площади 19 декабря в 19:00.



Монтаж главной елки на Софийской площади начнется 24 ноября, ее высота составит 25 метров.



В Украине на следующий год предложили ряд налоговых изменений, касающиеся, в частности, акцизов, ставок ренты, НДФЛ.



