Стало відомо, коли засяє головна ялинка країни

“Цього року на киян і гостей столиці чекає культурно-мистецька програма „Країна Північного сяйва“. На Софійський площі 19 грудня о 19:00 засяє головна ялинка столиці. Біля неї розташують екран для передачі вітань”, — йдеться у повідомленні.

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Згідно із розпорядженням КМДА, із 15 грудня святкування триватиме на Софійській площі і Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), на Контрактовій площі, вулиці Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до перетину з вулицею Андріївською), а також на територіях, прилеглих до входів до верхньої та нижньої станцій фунікулера.

На площі також уперше запустять потяг бажань “Полярний Експрес”, де кожен охочий зможе проїхати та загадати бажання. У сквері Володимирського проїзду розташують зону розваг для найменших відвідувачів.

Контрактову площу оформлять у стилі творчості відомої української художниці Марії Приймаченко. Стилізованими іграшками прикрасять ялинку, а образи з картин оформлять у вигляді святкових фотозон. Саме тут 7 січня влаштують різдвяні святкування із виконанням масової коляди, пригощанням кутею. Традиційна Хода звіздарів пройде Андріївським узвозом та заколядує з усіма поблизу ялинки на Контрактовій площі. У сквері розташується Резиденція Святого Миколая.

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Відповідальність за підготовку, проведення та співфінансування заходу взяло на себе підприємство об’єднання громадян “Ініціативи Столичні”.

Підготовка до монтажу новорічної ялинки розпочнеться 24 листопада.

У зв’язку із цим передбачено обмеження руху транспорту уздовж Володимирського проїзду правої смуги у напрямку руху до Михайлівської площі із 24 листопада 2018 року до 24 січня 2019-го. Також у зазначений період заборонять рух усіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).

Під час самого святкування також діятиме заборона руху уздовж Володимирського проїзду та вул. Володимирської (від будинку № 23 на вул. Софіївській до Рильського провулку):



19 грудня 2018 року — з 16:00 до 22:00



24 грудня 2018 року — з 16:00 до 22:00



31 грудня 2018 року — з 20:00 до 03:00 1 січня 2019 року



01 січня 2019 року — з 14:00 до 22:00



07 січня 2019 року — з 12:00 до 16:00.



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У зв’язку із цією забороною буде дозволено рух транспортних засобів щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні на вулиці Хрещатик.

Відповідно буде внесено зміни у маршрути наземного пасажирського транспорту, про що буде повідомлено додатково.

Також фунікулер працюватиме цілодобово у ніч із 31 грудня 2018 року на 1 січня 2019 року.

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Як повідомляв УНН, столичному метрополітену виповнилось 58 років.