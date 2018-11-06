Столичному метрополітену виповнилось 58 років
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Київський метрополітен розпочав роботу 6 листопада 1960 року із запуску 5 станцій. Про це повідомляє КП “Київський метрополітен”, передає УНН.
“6 листопада 1960 року в столиці була запущена перша черга метрополітену, яка з’єднала 5 станцій: „Вокзальна“, „Університет“, „Хрещатик“, „Арсенальна“ та „Дніпро“. Сьогодні кількість станцій метрополітену складає 52”, — йдеться у повідомленні.
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Сьогодні у Київському метрополітені працює майже 8 тисяч працівників за 350-ма професіями. 68% фахівців працюють у шкідливих та особливо шкідливих умовах, 10 % — постійно вночі.
Київський метрополітен експлуатує майже 70 км тунелей, рейок, стрілочних переводів, шпал; 822 вагони, 130 поїздів для пасажирів щодня; 3 депо, 17 структурних підрозділів.
Найглибша станція метрополітену в світі — “Арсенальна” — розташована на глибині 105,5 метрів. Останнім часом було реконструйовано станцію метро “Лівобережна” і “Святошин”.
Нагадаємо, 11 вересня було оголошено повторний тендер з будівництва метро на Виноградар. Також після добудови Подільсько-Воскресенського мосту повинно розпочатися будівництво нової гілки метро на Троєщину.
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Зазначимо, що правий берег Києва має рельєф, характерний для Придніпровської височини — пагорби і яри. Через складний ландшафт інженери шукали оптимальне рішення для організації транспортного сполучення у столиці. Так, у 1905 році був збудований Київський фунікулер — похилий рейко-канатний підйомник для підйому і спуску пасажирів.
Варто також згадати, що найстарішим метро у світі є лондонська підземка, яка працює з 1863 року.