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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107894 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115645 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 147392 просмотра

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7 марта, 08:52 • 173355 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118131 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141682 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

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Столичному метрополитену исполнилось 58 лет

Столичному метрополитену исполнилось 58 лет

Киев  •  УНН

 • 10840 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Киевский метрополитен начал работу 6 ноября 1960 года с запуска 5 станций. Об этом сообщает КП “Киевский метрополитен”, передает УНН.

“6 ноября 1960 года в столице была запущена первая очередь метрополитена, которая соединила 5 станций: ”Вокзальная“, ”Университет“, ”Крещатик“, ”Арсенальная“ и ”Днепр“. Сегодня количество станций метрополитена составляет 52”, - говорится в сообщении.

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Сегодня в Киевском метрополитене работает почти 8000 работников по 350-и профессиям. 68% специалистов работают во вредных и особо вредных условиях, 10% — постоянно ночью.

Киевский метрополитен эксплуатирует почти 70 км тоннелей, рельсов, стрелочных переводов, шпал; 822 вагона, 130 поездов для пассажиров ежедневно; 3 депо, 17 структурных подразделений.

Самая глубокая станция метрополитена в мире — “Арсенальная” — расположена на глубине 105,5 метров. В последнее время были реконструированы станции метро “Левобережная” и “Святошин”.

Напомним, 11 сентября был объявлен повторный тендер по строительству метро на Виноградарь. Также после достройки Подольско-Воскресенского моста должно начаться строительство новой ветки метро на Троещину.

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Отметим, что правый берег Киева имеет рельеф, характерный для Приднепровской возвышенности — холмы и овраги. Из-за сложного ландшафта инженеры искали оптимальное решение для организации транспортного сообщения в столице. Так, в 1905 году был построен Киевский фуникулер — наклонный рельсо-канатный подъемник для подъема и спуска пассажиров.

Стоит также вспомнить, что старейшим метро в мире является лондонская подземка, которая работает с 1863 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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