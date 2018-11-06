Столичному метрополитену исполнилось 58 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Киевский метрополитен начал работу 6 ноября 1960 года с запуска 5 станций. Об этом сообщает КП “Киевский метрополитен”, передает УНН.
“6 ноября 1960 года в столице была запущена первая очередь метрополитена, которая соединила 5 станций: ”Вокзальная“, ”Университет“, ”Крещатик“, ”Арсенальная“ и ”Днепр“. Сегодня количество станций метрополитена составляет 52”, - говорится в сообщении.
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Сегодня в Киевском метрополитене работает почти 8000 работников по 350-и профессиям. 68% специалистов работают во вредных и особо вредных условиях, 10% — постоянно ночью.
Киевский метрополитен эксплуатирует почти 70 км тоннелей, рельсов, стрелочных переводов, шпал; 822 вагона, 130 поездов для пассажиров ежедневно; 3 депо, 17 структурных подразделений.
Самая глубокая станция метрополитена в мире — “Арсенальная” — расположена на глубине 105,5 метров. В последнее время были реконструированы станции метро “Левобережная” и “Святошин”.
Напомним, 11 сентября был объявлен повторный тендер по строительству метро на Виноградарь. Также после достройки Подольско-Воскресенского моста должно начаться строительство новой ветки метро на Троещину.
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Отметим, что правый берег Киева имеет рельеф, характерный для Приднепровской возвышенности — холмы и овраги. Из-за сложного ландшафта инженеры искали оптимальное решение для организации транспортного сообщения в столице. Так, в 1905 году был построен Киевский фуникулер — наклонный рельсо-канатный подъемник для подъема и спуска пассажиров.
Стоит также вспомнить, что старейшим метро в мире является лондонская подземка, которая работает с 1863 года.