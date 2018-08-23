Подорож у часі: українцям до Дня Незалежності призначили ретропоїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. З нагоди 27-ї річниці Незалежності України і 100-річчя з дня першого в історії проголошення незалежності, яке відбулось у 1918 році, у Києві курсуватиме історичний поїзд. Про це повідомила прес-служба ПАТ “Укрзалізниця”, передає УНН.
“На День Незалежності України у Києві пустять святковий ретропоїзд № 897/898, яким матимуть змогу скористатися всі охочі кияни та гості столиці”, — йдеться у повідомленні.
Поїзд вирушатиме зі станції Київ-Пасажирський 24 серпня о 13:45, а закінчуватиметься подорож прибуттям на головний вокзал столиці о 16:19.
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24 серпня склад поїзда буде представлений чотирма комфортабельними вагонами з місцями для сидіння та вагоном-рестораном. Традиційно святковий поїзд поведе паровоз серії Ер 787-46, 1951 року випуску, на чолі з локомотивною бригадою з депо станції Сновськ, яке засноване у 1873 році та є базовим з обслуговування паровозів в Україні.
Під час подорожі навколо Києва, яка триватиме 2,5 години, пасажири зможуть помилуватися краєвидами столиці та Дніпром, побачити вантажні й пасажирські станції, локомотивні депо, історичну пам’ятку — будівлю депо Київ-Московський, яке свого часу було основним для вантажних паровозів.
Ціна квитка у вагоні першого класу становить близько 84 грн для дорослих і 32 грн для дітей, у вагоні другого класу — 48 грн для дорослих і 23 грн для дітей. Також ці квитки дають право безкоштовно відвідати музей залізничного транспорту, розташований на станції Київ-Пасажирський.
Нагадаємо, на День Незалежності українці отримають ще один експрес - сполученням Київ-Львів.