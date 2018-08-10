На День незалежності українці отримають ще один експрес
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. “Укрзалізниця” призначила додатковий “Інтерсіті+” з Києва до Львова на День незалежності. Про це повідомила прес-служба ПАТ “Укрзалізниця”, передає УНН.
“Поїзд вирушить з Києва 23 та 26 серпня о 23:31 та прибуде до Львова о 05:43. Під час рейсу передбачені зупинки на станціях Коростень, Вершниця, Орепи та Здолбунів-Південний”, — йдеться у повідомленні.
Зворотно зі Львова поїзд вирушить 23 та 26 серпня о 23:00 та прибуде до Києва о 05:18 із зупинками на станціях Здолбунів-Південний, Радулин, Коростень.
Раніше повідомлялося, що “Укрзалізниця” призначила чотири додаткові поїзди до Дня незалежності України. Крім того, влітку курсує 23 додаткові літні поїзди.
Нагадаємо, у розкладі руху поїздів на сайті “Укрзалізниці” з’явилась інформація про фірмовий поїзд чотирьох столиць.