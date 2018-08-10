На День независимости украинцы получат еще один экспресс
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. “Укрзализныця” назначила дополнительный “Интерсити +” из Киева во Львов на День независимости. Об этом сообщила пресс-служба ПАО “Укрзализныця”, передает УНН.
“Поезд отправится из Киева 23 и 26 августа в 23:31 и прибудет во Львов в 05:43. Во время рейса предусмотрены остановки на станциях Коростень, Вершница, Орепы и Здолбунов-Южный”, - говорится в сообщении.
Обратно из Львова поезд отправится 23 и 26 августа в 23:00 и прибудет в Киев в 05:18 с остановками на станциях Здолбунов-Южный, Радулин, Коростень.
Ранее сообщалось, что “Укрзализныця” назначила четыре дополнительных поезда ко Дню независимости Украины. Кроме того, летом курсирует 23 дополнительных летние поезда.
Напомним, в расписании движения поездов на сайте “Укрзализныци” появилась информация о фирменном поезде четырех столиц.