До Дня незалежності українцям призначили чотири додаткових поїзди

“Для зручних подорожей під час святкових вихідних з нагоди Дня Незалежності України "Укрзалізниця" вже призначила чотири додаткових поїзди”, — йдеться у повідомленні.

Так, на святкові дні призначено наступні поїзди:



Поїзд № 177 Київ — Хмельницький курсуватиме 24 та 26 серпня. Відправлення з Києва о 05:27 та прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 та прибуття до Києва о 20:43.



Поїзд № 179 Київ — Дніпро вирушить у рейси 24 та 26 серпня. Відправлення з Києва о 08:20 та прибуття до Дніпра о 17:58.



Поїзд № 197/198 Київ — Ковель вирушить у рейси 23 та 27 серпня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.



Поїзд № 243/244 Київ — Львів курсуватиме 24 та 26 серпня. Відправлення з Києва о 05:18, прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дати о 09:40 та прибуватиме до столиці о 19:05.



Нагадаємо, що впродовж сезону літніх перевезень додатково курсують 23 літні поїзди та збільшено періодичність курсування шести цілорічних поїздів.