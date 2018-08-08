Ко Дню независимости украинцам назначили четыре дополнительных поезда

“Для удобных путешествий во время праздничных выходных по случаю Дня Независимости Украины „Укрзализныця“ уже назначила четыре дополнительных поезда”, — говорится в сообщении.

Так, на праздничные дни назначены следующие поезда:



Поезд № 177 Киев — Хмельницкий будет курсировать 24 и 26 августа. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.



Поезд № 179 Киев — Днепр отправится в рейсы 24 и 26 августа. Отправление из Киева в 08:20 и прибытие в Днепра в 17:58.



Поезд № 197/198 Киев — Ковель отправится в рейсы 23 и 27 августа. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.



Поезд № 243/244 Киев — Львов будет курсировать 24 и 26 августа. Отправление из Киева в 5:18, прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 09:40 и прибывать в столицу в 19:05.



Напомним, что в течение сезона летних перевозок дополнительно курсируют 23 летних поезда и увеличена периодичность курсирования шести круглогодичных поездов.