Путешествие во времени: украинцам ко Дню Независимости назначили ретропоезд
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. По случаю 27-й годовщины Независимости Украины и 100-летию со дня первого в истории провозглашения независимости, которое состоялось в 1918 году, в Киеве будет курсировать исторический поезд. Об этом сообщила пресс-служба ПАО “Укрзализныця”, передает УНН.
“На День Независимости Украины в Киеве пустят праздничный ретропоезд № 897/898, которым смогут воспользоваться все желающие киевляне и гости столицы”, — говорится в сообщении.
Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский 24 августа в 13:45, а заканчиваться путешествие будет прибытием на главный вокзал столицы в 16:19.
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24 августа состав поезда будет представлен четырьмя комфортабельными вагонами с местами для сидения и вагоном-рестораном. Традиционно праздничный поезд поведет паровоз серии Эр 787-46, 1951 года выпуска, во главе с локомотивной бригадой из депо станции Сновск, основанного в 1873 году, которое было базовым по обслуживанию паровозов в Украине.
Во время путешествия вокруг Киева, которая продлится 2,5 часа, пассажиры смогут полюбоваться видами столицы и Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо, историческую достопримечательность — здание депо Киев-Московский, в свое время было основным для грузовых паровозов.
Цена билета в вагоне первого класса составляет около 84 грн для взрослых и 32 грн для детей, в вагоне второго класса — 48 грн для взрослых и 23 грн для детей. Также эти билеты дают право бесплатно посетить музей железнодорожного транспорта, расположенный на станции Киев-Пассажирский.
Напомним, в День Независимости украинцы получат еще один экспресс — сообщением Киев-Львов.