Київський фунікулер закриють на ремонт
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Завтра столичні комунальні служби закривають на плановий щорічний ремонт Київський фунікулер. Про це повідомила прес-служба КП “Київпастранс” на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Кожного року наш столичний фунікулер потребує технічного огляду, проведення регламентних робіт та випробувань. Відтак, він припиняє свою роботу з 17 липня по 23 серпня 2018 року”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначають у “Київпастрансі”, традиційний технічний огляд і ремонт проводять у час літніх відпусток киян, коли зменшується навантаження на цей популярний вид транспорту.
“В.о. начальника Фунікулера відкрив нам таємницю, що будуть робити все можливе, аби закінчити все це раніше... адже кожен з киян та гостей столиці знає, як сильно цей транспорт користується попитом”, — зазначили у прес-службі КП “Київпастранс”.
Нагадаємо, на час святкування 1030 років Хрещення Русі-України у Києві перекриють ряд вулиць.
Фунікулер - похилий рейко-канатний підйомник для підйому і спуску пасажирів і вантажів за допомогою приводного механізму, встановленого поза вагонами; поширений у містах з височинами, де потрібно подолання великих висот. Київський фунікулер почав працювати в 1905 році.