Киевский фуникулер закроют на ремонт
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Завтра столичные коммунальные службы закрывают на плановый ежегодный ремонт Киевский фуникулер. Об этом сообщила пресс-служба КП “Киевпастранс” на странице в Facebook, передает УНН.
“Каждый год наш столичный фуникулер требует технического осмотра, проведения регламентных работ и испытаний. Поэтому он прекращает свою работу с 17 июля по 23 августа 2018 года”, - говорится в сообщении.
Как отмечают в “Киевпастрансе”, традиционный технический осмотр и ремонт проводят в период летних отпусков киевлян, когда уменьшается нагрузка на этот популярный вид транспорта.
“И.о. начальника Фуникулера открыл нам тайну, что будут делать все возможное, чтобы закончить все это раньше ... ведь каждый из киевлян и гостей столицы знает, как сильно этот транспорт пользуется спросом”, - отметили в пресс-службе КП "Киевпастранс".
Напомним, на время празднования 1030 лет Крещения Руси-Украины в Киеве перекроют ряд улиц.
Фуникулер — наклонный рельсо-канатный подъемник для подъема и спуска пассажиров и грузов при помощи приводного механизма, установленного вне вагонов; распространен в городах с возвышенностями, где требуется преодоление больших высот. Киевский фуникулер начал работать в 1905 году.