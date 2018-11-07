Стало известно, когда засияет главная елка страны

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Главное новогоднее дерево Украины торжественно зажгут на Софийской площади 19 декабря в 19:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

“В этом году киевлян и гостей столицы ждет культурно-художественная программа ”Страна Северного сияния“. На Софийской площади 19 декабря в 19:00 засияет главная елка столицы. Рядом с ней разместят экран для передачи поздравлений”, - говорится в сообщении.

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Согласно распоряжению КГГА, с 15 декабря празднование продлится на Софийской площади и Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), на Контрактовой площади, улице Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до пересечения с улицей Андреевской), а также на территориях , прилегающих к входам в верхней и нижней станций фуникулера.

На площади также впервые запустят поезд желаний “Полярный Экспресс”, где каждый желающий сможет проехать и загадать желание. В сквере Владимирского проезда разместят зону развлечений для самых маленьких посетителей.

Контрактовую площадь оформят в стиле творчества известной украинской художницы Марии Примаченко. Стилизованными игрушками украсят елку, а образы с картин оформят в виде праздничных фотозон. Именно здесь 7 января устроят рождественские празднования с массовой колядой, угощением кутьей. Традиционное Шествие звездарей пройдет по Андреевскому спуску и они заколядуют вместе со всеми вблизи елки на Контрактовой площади. В сквере расположится Резиденция Святого Николая.

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Ответственность за подготовку, проведение и софинансирование мероприятия взяло на себя предприятие объединения граждан “Инициативы Столичные”.

Подготовка к монтажу новогодней елки начнется 24 ноября.

В связи с этим предусмотрено ограничение движения транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади с 24 ноября 2018 до 24 января 2019 года. Также в указанный период запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской к Михайловской площади).

Во время самого празднования также будет действовать запрет движения вдоль Владимирского проезда и ул. Владимирской (от дома № 23 на ул. Софиевской до Рыльского переулка):

  • 19 декабря 2018 — с 16:00 до 22:00
  • 24 декабря 2018 — с 16:00 до 22:00
  • 31 декабря 2018 — с 20:00 до 03:00 1 января 2019 года
  • 1 января 2019 — с 14:00 до 22:00
  • 7 января 2019 — с 12:00 до 16:00.

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В связи с этим запретом будет разрешено движение транспортных средств каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни на улице Крещатик.

Согласно будут внесены изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.

Также фуникулер будет работать круглосуточно в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года.

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Как сообщал УНН, столичному метрополитену исполнилось 58 лет.

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