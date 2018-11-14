Продукти харчування в Україні цього року подорожчають на 15%
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Протягом поточного року продукти харчування в Україні подорожчають у середньому на 15% у порівнянні з минулим роком. Таку оцінку дав генеральний директор Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко у коментарі кореспонденту УНН.
"Зростання (у ціні - ред.) продуктів харчування складе цього року відсотків 15", - зазначив експерт.
За його словами, найбільше протягом року дорожчали овочі "борщового набору". Ще на початку року їх вартість зросла в середньому на 30%. Потім з появою нового врожаю ціни впали, однак з початку осені знов помітно зростали. Наразі ще можна очікувати подорожчання картоплі – приблизно на 25% до кінця року. М'ясо (окрім курятини) дорожчає на 1-2% в місяць, ціна на крупи піднялась приблизно на 20% (з 7-8 грн до 9-10 грн за кг).
При цьому він додав, що харчові продукти є найбільшою групою товарів у споживчому кошику українців, тому таке подорожчання доволі суттєво відобразилась на рівні життя більшості домогосподарств. При цьому економіст уточнив, що зростання рівня середньої заробітної плати не слід брати до уваги, оскільки відбувається значне збільшення розриву між доходами простих громадян і топ-чиновників.
Нагадаємо, згідно з осіннім прогнозом, основні соціальні продукти, які входять у споживчий кошик, до кінця року подорожчають у середньому на 5%.
В Україні за січень-вересень 2018 року оборот роздрібної торгівлі збільшився на 5,5% і становив 659,661 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.