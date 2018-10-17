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Експерт повідомив, як до кінця року подорожчають продукти споживчого кошика

Експерт повідомив, як до кінця року подорожчають продукти споживчого кошика

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Основні соціальні продукти, які входять у споживчий кошик, до кінця року подорожчають у середньому на 5%. Таку думку висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензін у коментарі кореспонденту УНН.

"Ціни падати не будуть ні на що практично. Буде невеличке зменшення цін на овочі – на картоплю, буряки, може, капуста, бо погода зараз гарна, то з відкритого ґрунту це буде збиратися. Все решта буде дорожчати приблизно на 1-2% в місяць до кінця року – тобто в середньому на 5%", - зазначив економіст.

За його словами, традиційно слід очікувати найближчим часом сезонного подорожчання молока – а значить, і молочних продуктів. Як пояснив Пензін, це пов’язано з тим, що фермери переводять корів з пасовищ у закриті приміщення і годують купленим кормом.

Помірковано будуть рости ціни і на м'ясну продукцію. 

Крупи, борошно і, відповідно, хліб будуть так само дорожчати в середньому на 1,5% в місяць. Підвищення цін на цю групу продуктів обумовлено поганою якістю врожаю і підвищенням світових цін на зернові. Стимулювати подорожчання хлібобулочних виробів в Україні, на думку економіста, буде також і подорожчання тарифів на енергоносії.

Ціни на яйця в умовах української монополії будуть коливатися залежно від умов на внутрішніх ринках і від експортних показників. Ситуація на ринку цукру, на думку експерта, стане відомою вже у листопаді, коли з'являться показники урожаю.

При цьому він додав, що стабільне зростання цін буде продовжуватись до передодня новорічних свят, коли ціни будуть стрімко зростати під дією ажіотажного попиту. У цілому ж протягом періоду до кінця року подорожчання буде стримуватись рівнем європейських цін, якого майже досягли показники в Україні.

Нагадаємо, за прогнозом експерта, у жовтні ціни на овочі борщового набору змінюватимуться різноспрямовано: цибуля та морква дешевшатимуть, картопля та капуста дорожчатимуть, а ціна буряку лишиться незмінною.

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