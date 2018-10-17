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Эксперт сообщил, как до конца года подорожают продукты потребительской корзины

Эксперт сообщил, как до конца года подорожают продукты потребительской корзины

Киев  •  УНН

 • 26953 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Основные социальные продукты, которые входят в потребительскую корзину, до конца года подорожают в среднем на 5%. Такое мнение высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин в комментарии корреспонденту  УНН.

"Цены падать не будут ни на что практически. Будет небольшое снижение цен на овощи - на картофель, свеклу, может, капуста, ибо погода сейчас хорошая, то с открытого грунта это будет собираться. Все остальные будут дорожать примерно на 1-2% в месяц до конца года - то есть в среднем на 5%", - отметил экономист.

По его словам, традиционно следует ожидать в ближайшее время сезонного подорожания молока - а значит, и молочных продуктов. Как пояснил Пензин, это связано с тем, что фермеры переводят коров с пастбищ в закрытые помещения и кормят купленным кормом.

Умеренно будут расти цены и на мясную продукцию.

Крупы, мука и, соответственно, хлеб будут так же дорожать в среднем на 1,5% в месяц. Повышение цен на эту группу продуктов обусловлено плохим качеством урожая и повышением мировых цен на зерновые. Стимулировать подорожание хлебобулочных изделий в Украине, по мнению экономиста, будет также и подорожание тарифов на энергоносители.

Цены на яйца в условиях украинской монополии будут колебаться в зависимости от условий на внутренних рынках и от экспортных показателей. Ситуация на рынке сахара, по мнению эксперта, станет известна уже в ноябре, когда появятся показатели урожая.

При этом он добавил, что стабильный рост цен будет продолжаться до преддверия новогодних праздников, когда цены будут стремительно расти под действием ажиотажного спроса. В целом же в течение периода до конца года подорожание будет сдерживаться уровнем европейских цен, которого почти достигли показатели в Украине.

Напомним, по прогнозу эксперта, в октябре цены на овощи борщевого набора будут меняться разнонаправленно: лук и морковь будут дешеветь, картофель и капуста будут дорожать, а цена свеклы останется неизменной.

Украинские Национальные Новости

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