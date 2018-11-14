Продукты питания в Украине в этом году подорожают на 15%
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В текущем году продукты питания в Украине подорожают в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. Такую оценку дал генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в комментарии корреспонденту УНН.
"Рост (в цене - ред.) продуктов питания составит в этом году процентов 15", - отметил эксперт.
По его словам, всего в течение года дорожали овощи "борщового набора". Еще в начале года их стоимость выросла в среднем на 30%. Затем с появлением нового урожая цены упали, однако с начала осени вновь заметно росли. Пока еще можно ожидать подорожание картофеля - примерно на 25% до конца года. Мясо (кроме курятины) дорожает на 1-2% в месяц, цена на крупы поднялась примерно на 20% (с 7-8 грн до 9-10 грн за кг).
При этом он добавил, что пищевые продукты являются самой большой группой товаров в потребительской корзине украинцев, поэтому такое подорожание довольно существенно отразилась на уровне жизни большинства домохозяйств. При этом экономист уточнил, что рост уровня средней заработной платы не следует принимать во внимание, поскольку происходит значительное увеличение разрыва между доходами простых граждан и топ-чиновников.
Напомним, согласно осеннему прогнозу, основные социальные продукты, которые входят в потребительскую корзину, до конца года подорожают в среднем на 5%.
В Украине за январь-сентябрь 2018 года оборот розничной торговли увеличился на 5,5% и составил 659,661 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.