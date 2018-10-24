Роздрібна торгівля в Україні цього року зросла на 5,5% - Держстат

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В Україні за січень-вересень 2018 року оборот роздрібної торгівлі збільшився на 5,5% і становив 659,661 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає УНН.