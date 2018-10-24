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Роздрібна торгівля в Україні цього року зросла на 5,5% - Держстат

Роздрібна торгівля в Україні цього року зросла на 5,5% - Держстат

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В Україні за січень-вересень 2018 року оборот роздрібної торгівлі збільшився на 5,5% і становив 659,661 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає УНН.

У регіональному розрізі найбільший оборот роздрібної торгівлі за три квартали поточного року продемонструвало місто Київ. Там цей показник становив 125,350 млрд грн, що на 3,2% більше, ніж за цей період минулого року.

З великим відривом за столицею йдуть Дніпропетровська (59,77 млрд грн, при 6,6% зростання) та Харківська (51,4 млрд грн, при 1% зростання) області.

Найнижчий оборот роздрібної торгівлі за 9 місяців поточного року зафіксували в Луганській (5,794 млрд грн при 27,9% зростання), Тернопільській (9,32 млрд грн при 8,8% зростання) та Чернівецькій (10,4 млрд грн при 1,2% зростання) областях.

Нагадаємо, основні соціальні продукти, які входять у споживчий кошик, до кінця року подорожчають у середньому на 5%

За даними Держстату, у січні–серпні цього року, у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, Україна наростила експорт на 12,4% - до майже 31 млрд дол., імпорт на 16,1% - близько 36 млрд дол.

Доходи та витрати українців у ІІ кварталі зросли на 25,9% порівняно із аналогічним періодом минулого року.

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