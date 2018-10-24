Розничная торговля в Украине в этом году выросла на 5,5% - Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Украине за январь-сентябрь 2018 год оборот розничной торговли увеличился на 5,5% и составил 659,661 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает УНН.
В региональном разрезе наибольший оборот розничной торговли за три квартала текущего года продемонстрировал город Киев. Там этот показатель составлял 125,350 млрд грн, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
С большим отрывом за столицей идут Днепропетровская (59,77 млрд грн, при 6,6% роста) и Харьковская (51,4 млрд грн, при 1% роста) области.
Самый низкий оборот розничной торговли за 9 месяцев текущего года зафиксировали в Луганской (5,794 млрд грн при 27,9% роста), Тернопольской (9,32 млрд грн при 8,8% роста) и Черновицкой (10,4 млрд грн при 1,2 % роста) областях.
Напомним, основные социальные продукты, которые входят в потребительскую корзину, до конца года подорожают в среднем на 5%.
По данным Госстата, в январе-августе этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, Украина нарастила экспорт на 12,4% - до почти 31 млрд долл., импорт на 16,1% - около 36 млрд долл.
Доходы и расходы украинцев во II квартале выросли на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.