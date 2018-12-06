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Стало известно, где подорожают продукты накануне Нового года

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Накануне Нового года в Украине на фоне ажиотажного спроса вырастут цены на основные продукты на продовольственных рынках, тогда как в супермаркетах можно будет закупить товары со скидками. Об этом сообщил исполнительный директор Украинской дискуссионного клуба Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН.

Стало известно, где подорожают продукты накануне Нового года

"В супермаркетах вряд ли будет серьезный рост цен - наоборот, там будут акции, а вот на рынках, на рынках стихийных продавцы, пользуясь повышенным спросом будут повышать цену", - отметил эксперт.

По его словам, рост цен может составить 10-15%, однако это произойдет непосредственно в последние дни перед Новым годом, поэтому хорошие хозяйки успеют заблаговременно позаботиться о новогоднем столе и запастись продуктами по нормальной цене.

При этом экономист добавил, что непосредственно за 2-3 дня до Нового года в Украине массово скупают майонез, сливочное масло, сыры и молоко, которые используют для приготовления праздничных блюд.

Напомним, в текущем году продукты питания в Украине подорожают в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. В целом по итогам года подорожания хлеба составит примерно 18-19%.

По мнению экспертов, не следует покупать мясо в последние дни перед Новым годом и Рождеством, а запастись продуктами за несколько дней - неделю до праздников.

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