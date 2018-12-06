Стало известно, где подорожают продукты накануне Нового года

"В супермаркетах вряд ли будет серьезный рост цен - наоборот, там будут акции, а вот на рынках, на рынках стихийных продавцы, пользуясь повышенным спросом будут повышать цену", - отметил эксперт.



По его словам, рост цен может составить 10-15%, однако это произойдет непосредственно в последние дни перед Новым годом, поэтому хорошие хозяйки успеют заблаговременно позаботиться о новогоднем столе и запастись продуктами по нормальной цене.



При этом экономист добавил, что непосредственно за 2-3 дня до Нового года в Украине массово скупают майонез, сливочное масло, сыры и молоко, которые используют для приготовления праздничных блюд.



Напомним, в текущем году продукты питания в Украине подорожают в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. В целом по итогам года подорожания хлеба составит примерно 18-19%.



По мнению экспертов, не следует покупать мясо в последние дни перед Новым годом и Рождеством, а запастись продуктами за несколько дней - неделю до праздников.



