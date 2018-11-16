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Салат "Олів’є" за рік подорожчав майже на третину

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Ціни на продукти, які входять до салату "Олів’є", за останній рік підвищились на 28%. Таку думку висловив генеральний директор Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко в Facebook, передає УНН.

"У 2018 році, за два місяці до новорічних свят, приготування майже 3 кг салату "Олів’є" коштуватиме нам 166,2 грн. За рік салат Олів’є подорожчав на 36 грн, або майже на 28%", - зазначив експерт.

За його словами, в 2017 році приготування тих же 3 кг салату обійшлося у 130,2 грн, згідно даних Державної служби статистики і середніх цін ринку "Дніпро" у Києві.

При цьому Дорошенко уточнив, що для приготування 3 кг салату слід взяти відварну картоплю – 6,5 грн за кг, або 3,9 грн за 600 г, відварну моркву – 12,1 грн за кг, або 3 грн за 250 г, цибулю – 10,5 грн за кг, або 2,1 грн за 200г, варену ковбасу – 91,2грн за кг, або 54,7 грн за 600 г, яйця – 24,9 грн за десяток, або 19,9 грн за 8 шт.

На консервацію й майонез із сімейного бюджету слід витратити: на солоно-мариновані огірки – 35,2 грн за баночку в 500 г, консервований зелений горошок – 32,4 грн за 425 г, майонез – 15 грн за упаковку в 300 г.

Нагадаємо, до кінця поточного року картопля в Україні подорожчає приблизно на 15-20%, оскільки наразі залишається найдешевшим овочем.

Протягом поточного року продукти харчування в Україні подорожчають у середньому на 15% у порівнянні з минулим роком.

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