До кінця року в Україні подорожчає картопля - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. До кінця поточного року картопля в Україні подорожчає приблизно на 15-20%, оскільки наразі залишається найдешевшим овочем. Таку думку висловив генеральний директор Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко в коментарі кореспонденту УНН.
"...буде дорожчати картопля. Відсотків на 15 – на 20 за два місяці, листопад і грудень", - зазначив експерт.
За його словами, на сьогоднішній день картопля є найдешевшим продуктом – її ціна становить близько 6 грн за кг.
При цьому він додав, що більшість овочів "борщового набору" вже піднялися в ціні до рівня початку року (січня-лютого 2018 року), коли вони подорожчали на 20-30%. Наразі вони вже досягли своєї максимальної ціни, яка стримується в Україні рівнем європейських цін.
Крім того, значно подорожчав хліб соціальних сортів, а також крупи, які вже складають основу раціону більшості українців.
Нагадаємо, згідно з осіннім прогнозом, основні соціальні продукти, які входять у споживчий кошик, до кінця року подорожчають у середньому на 5%.
Восени в Україні ціни на алкогольні напої зростуть на 13%.
В Україні за січень-вересень 2018 року оборот роздрібної торгівлі збільшився на 5,5% і становив 659,661 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.