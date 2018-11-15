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До кінця року в Україні подорожчає картопля - експерт

До кінця року в Україні подорожчає картопля - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. До кінця поточного року картопля в Україні подорожчає приблизно на 15-20%, оскільки наразі залишається найдешевшим овочем. Таку думку висловив генеральний директор Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко в коментарі кореспонденту УНН.

"...буде дорожчати картопля. Відсотків на 15 – на 20 за два місяці, листопад і грудень", - зазначив експерт.

За його словами, на сьогоднішній день картопля є найдешевшим продуктом – її ціна становить близько 6 грн за кг.

При цьому він додав, що більшість овочів "борщового набору" вже піднялися в ціні до рівня початку року (січня-лютого 2018 року), коли вони подорожчали на 20-30%. Наразі вони вже досягли своєї максимальної ціни, яка стримується в Україні рівнем європейських цін.

Крім того, значно подорожчав хліб соціальних сортів, а також крупи, які вже складають основу раціону більшості українців.

Нагадаємо, згідно з осіннім прогнозом, основні соціальні продукти, які входять у споживчий кошик, до кінця року подорожчають у середньому на 5%.

Восени в Україні ціни на алкогольні напої зростуть на 13%.

В Україні за січень-вересень 2018 року оборот роздрібної торгівлі збільшився на 5,5% і становив 659,661 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

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