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До конца года в Украине подорожает картофель - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. До конца текущего года картофель в Украине подорожает примерно на 15-20%, поскольку сейчас остается самым дешевым овощем. Такое мнение высказал генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в комментарии корреспонденту УНН.

"... будет дорожать картофель. Процентов на 15 - на 20 за два месяца, ноябрь и декабрь", - отметил эксперт.

По его словам, на сегодняшний день картофель является самым дешевым продуктом - его цена составляет около 6 грн за кг.

При этом он добавил, что большинство овощей "борщевого набора" уже поднялись в цене до уровня начала года (января-февраля 2018), когда они подорожали на 20-30%. Сейчас они уже достигли своей максимальной цены, которая удерживается в Украине уровнем европейских цен.

Кроме того, значительно подорожал хлеб социальных сортов, а также крупы, которые уже составляют основу рациона большинства украинцев.

Напомним, согласно осенним прогнозом, основные социальные продукты, которые входят в потребительскую корзину, до конца года подорожают в среднем на 5%.

Осенью в Украине цены на алкогольные напитки вырастут на 13%.

В Украине за январь-сентябрь 2018 года оборот розничной торговли увеличился на 5,5% и составил 659,661 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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