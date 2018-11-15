До конца года в Украине подорожает картофель - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. До конца текущего года картофель в Украине подорожает примерно на 15-20%, поскольку сейчас остается самым дешевым овощем. Такое мнение высказал генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в комментарии корреспонденту УНН.
"... будет дорожать картофель. Процентов на 15 - на 20 за два месяца, ноябрь и декабрь", - отметил эксперт.
По его словам, на сегодняшний день картофель является самым дешевым продуктом - его цена составляет около 6 грн за кг.
При этом он добавил, что большинство овощей "борщевого набора" уже поднялись в цене до уровня начала года (января-февраля 2018), когда они подорожали на 20-30%. Сейчас они уже достигли своей максимальной цены, которая удерживается в Украине уровнем европейских цен.
Кроме того, значительно подорожал хлеб социальных сортов, а также крупы, которые уже составляют основу рациона большинства украинцев.
Напомним, согласно осенним прогнозом, основные социальные продукты, которые входят в потребительскую корзину, до конца года подорожают в среднем на 5%.
Осенью в Украине цены на алкогольные напитки вырастут на 13%.
В Украине за январь-сентябрь 2018 года оборот розничной торговли увеличился на 5,5% и составил 659,661 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.