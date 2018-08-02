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Восени в Україні відчутно подорожчає алкоголь – прогноз

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Восени в Україні ціни на алкогольні напої зростуть на 13%. Про це написав на своїй сторінці в Facebook директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.

“Вже у вересні можна очікувати різкого зростання вартості алкоголю на 13% у зв’язку з підняттям мінімальної роздрібної ціни на весь алкоголь”, — пояснив він.

При цьому, експерт нагадав, що за півроку вартість алкогольного кошика в Україні зросла на 2%, або на 3,6 грн.

“На кінець червня 2018 року він коштував 156,8 грн, тоді як на початок року його вартість становила 153,2 грн”, — пояснив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці збільшили витрати на український алкоголь

Також Дорошенко, посилаючись на дані Держстатистики, уточнив, що у І півріччі цього року, усі види алкогольних напоїв подорожчали від 1% до 3%.

“Так, зокрема, горілка подорожчала на 1%, пиво — на 2%, а вітчизняні вина — на 3%. За цей проміжок часу вітчизняне вино додало 2 грн, пиво — 90 коп., горілка — 70 коп. На кінець червня пляшка 0,5 л горілки коштує 81,9 грн, пляшка 0,75 л вина — 60,4 грн, а пляшка пива 0,5 л — 14,5 грн”, — розповів він.

Зауважимо, що українці почали більше купувати алкоголю саме вітчизняного виробництва. Перша причина — це доступність, а друга — якість. За цим параметром, якісний брендовий алкоголь українського походження не поступається іноземним аналогам, переконують фахівці.

“Брендова українська горілка відповідає усім світовим стандартам”, — зауважив, зокрема, директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець.

Додамо, що українська горілка Medoff протягом 2017 року отримала 16 нагород різних міжнародних дегустаційних конкурсів. 

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