Осенью в Украине ощутимо подорожает алкоголь - прогноз
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Осенью в Украине цены на алкогольные напитки вырастут на 13%. Об этом написал на своей странице в Facebook директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.
"Уже в сентябре можно ожидать резкий рост стоимости алкоголя на 13% в связи с повышением минимальной розничной цены на весь алкоголь", - пояснил он.
При этом, эксперт напомнил, что за полгода стоимость алкогольной корзины в Украине выросла на 2%, или на 3,6 грн.
"К концу июня 2018 года оан стоила 156,8 грн, тогда как на начало года ее стоимость составила 153,2 грн", - пояснил он.
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Также Дорошенко, ссылаясь на данные Госстатистики, уточнил, что в I полугодии этого года, все виды алкогольных напитков подорожали от 1% до 3%.
"Так, в частности, водка подорожала на 1%, пиво - на 2%, а отечественные вина - на 3%. За этот промежуток времени отечественное вино прибавило (в цене - ред.) 2 грн, пиво - 90 коп., водка - 70 коп. На конец июня бутылка 0,5 л водки стоит 81,9 грн, бутылка 0,75 л вина - 60,4 грн, а бутылка пива 0,5 л - 14,5 грн", - рассказал он.
Отметим, что украинцы стали больше покупать алкоголя именно отечественного производства. Первая причина - это доступность, а вторая - качество. По этому параметру, качественный брендовый алкоголь украинского происхождения не уступает иностранным аналогам, уверяют специалисты.
"Брендовая украинская водка соответствует всем мировым стандартам", - отметил, в частности, директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец.
Добавим, что украинская водка Medoff течение 2017 года получила 16 наград различных международных дегустационных конкурсов.