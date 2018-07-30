Українці збільшили витрати на український алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Українці збільшили витрати на усі без винятку алкогольні напої вітчизняного походження. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у І кварталі 2018 року українці купили у роздріб горілки та лікеро-горілчаних виробів на 2,3 млрд грн, що на 21,5% більше, ніж у І кварталі 2017 року.
Витрати українців на вино вітчизняного походження також зросли - на 14,1%, до 946 млн грн.
Також за рік українці збільшили роздрібні витрати на коньяк вітчизняного походження - на 18,9%, до 842 млн грн.
Купувати активніше вітчизняну алкогольну продукцію українські споживачі почали через її більшу доступність, у порівняні з імпортною.
Також, як коментують експерти, це пов’язано із тим, що якість вітчизняних алкогольних брендів не поступається іноземним аналогам.
Як зауважив директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець, брендова українська горілка відповідає усім світовим стандартам.
Нагадаємо, що українська горілка Medoff за весь час існування бренду на ринку була удостоєна понад 60 міжнародними нагородами.