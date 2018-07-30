Украинцы увеличили расходы на украинский алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Украинцы увеличили расходы на все без исключения алкогольные напитки отечественного происхождения. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в I квартале 2018 года украинцы купили в розницу водки и ликеро-водочных изделий на 2,3 млрд грн, что на 21,5% больше, чем в I квартале 2017 года.
Расходы украинцев на вино отечественного происхождения также выросли - на 14,1%, до 946 млн грн.
Также за год украинцы увеличили розничные расходы на коньяк отечественного происхождения - на 18,9%, до 842 млн грн.
Покупать активнее отечественную алкогольную продукцию украинские потребители начали из-за ее большей доступности, по сравнению с импортной.
Также, как комментируют эксперты, это связано с тем, что качество отечественных алкогольных брендов не уступает иностранным аналогам.
Как отметил директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец, брендовая украинская водка соответствует всем мировым стандартам.
Напомним, что украинская водка Medoff за все время существования бренда на рынке была удостоена более 60 международными наградами.