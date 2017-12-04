М’якість горілки Medoff принесла бренду вже більше 60 нагород

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Протягом 2017 року Medoff отримав 16 нагород з різних дегустаційних конкурсів. Всього ж за історію свого існування горілчаний бренд має вже більше 60 медалей. Про це УНН повідомили у компанії, яка випускає напій - Eastern Beverage Trading.