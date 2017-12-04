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М’якість горілки Medoff принесла бренду вже більше 60 нагород

М’якість горілки Medoff принесла бренду вже більше 60 нагород

Київ • УНН

 • 16672 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Протягом 2017 року Medoff отримав 16 нагород з різних дегустаційних конкурсів. Всього ж за історію свого існування горілчаний бренд має вже більше 60 медалей. Про це УНН повідомили у компанії, яка випускає напій - Eastern Beverage Trading.

Зазначається, що свої медалі Medoff отримував на конкурсах у США, Бельгії, Англії, Франції, Німеччині, Австралії тощо. Судді пояснюють свій вибір унікальною м’якістю української горілки, яка завдяки таким своїм властивостм п’ється найлегше.

“Найвищі нагороди, які отримав Medoff за 2017 рік:
· Double Gold Stars — конкурс Superior Taste Awards, Бельгія;
· Gold и Double Gold — конкурс BEVERLY HILLS AWARDS, США;
· Grand Prix — конкурс World Food, Україна;
· Gold — конкурс New York International Spirits Competition, США;
· Три нагороди Grand Prix — конкурс Best Drink, Україна;
· Double Gold — конкурс Melbourne International Spirits Competition, Австралія”, — зазначили в компанії.

В Eastern Beverage Trading (EBT) підкреслили, що всі дегустації напою проводились наосліп.

“Професійні сомельє не знають, напій якого бренду вони дегустують і проставляють оцінки тільки за критеріями: зовнішній вигляд, запах, смак, післясмак. Такий підхід спрямований на забезпечення максимальної об’єктивності та прозорості результатів”, — пояснили в компанії.

“На більшість конкурсів ми відправляємо продукцію щорічно, — коментує директор EBT з маркетингу Олексій Безуглий, — Це дозволяє нам самим бути впевненими, що м’якість Medoff, інші органолептичні показники та якість залишаються непохитними”.

Довідка:

Medoff — м’яка горілка преміальної якості, міжнародний бренд із запатентованою системою захисту від підробок. За 14 років існування на ринку відзначився особливою м’якістю смаку завдяки технології фільтрації “Медовий дощ”. Експортується у більше ніж 35 країн світу.

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