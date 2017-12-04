Мягкость водки Medoff принесла бренду уже более 60 наград
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В течение 2017 года Medoff получил 16 наград из разных дегустационных конкурсов. Всего же за историю своего существования водочный бренд имеет уже более 60 медалей. Об этом УНН сообщили в компании, которая выпускает напиток - Eastern Beverage Trading.
Отмечается, что свои медали Medoff получал на конкурсах в США, Бельгии, Англии, Франции, Германии, Австралии и др. Судьи объясняют свой выбор уникальной мягкостью украинской водки, которая благодаря таким своим властивостм пьется легче.
"Самые высокие награды, которые получил Medoff за 2017 год:
· Double Gold Stars - конкурс Superior Taste Awards, Бельгия;
· Gold и Double Gold - конкурс BEVERLY HILLS AWARDS, США;
· Grand Prix - конкурс World Food, Украина;
· Gold - конкурс New York International Spirits Competition, США;
· Три награды Grand Prix - конкурс Best Drink, Украина;
· Double Gold - конкурс Melbourne International Spirits Competition, Австралия", - отметили в компании.
В Eastern Beverage Trading (EBT) подчеркнули, что все дегустации напитка проводились вслепую.
"Профессиональные сомелье не знают, напиток которого бренда они дегустируют, и проставляют оценки только по критериям: внешний вид, запах, вкус, послевкусие. Такой подход направлен на обеспечение максимальной объективности и прозрачности результатов", - пояснили в компании.
"На большинство конкурсов мы отправляем продукцию ежегодно, - комментирует директор EBT по маркетингу Алексей Безуглый, - это позволяет нам самим быть уверенными, что мягкость Medoff, другие органолептические показатели и качество остаются непоколебимыми".
Справка:
Medoff - мягкая водка премиального качества, международный бренд с запатентованной системой защиты от подделок. За 14 лет существования на рынке отличился особой мягкостью вкуса благодаря технологии фильтрации "Медовый дождь". Экспортируется в более чем 35 стран мира.