Салат "Оливье" за год подорожал почти на треть
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Цены на продукты, которые входят в салат "Оливье", за последний год повысились на 28%. Такое мнение высказал генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook, передает УНН.
"В 2018 году, за два месяца до новогодних праздников, приготовление почти 3 кг салата "Оливье" будет стоить нам 166,2 грн. За год салат Оливье подорожал на 36 грн, или почти на 28%", - отметил эксперт.
По его словам, в 2017 году приготовления тех же 3 кг салата обошлось в 130,2 грн, по данным Государственной службы статистики и средних цен рынка "Днепр" в Киеве.
При этом Дорошенко уточнил, что для приготовления 3 кг салата следует взять отварной картофель - 6,5 грн за кг, или 3,9 грн за 600 г, отварную морковь - 12,1 грн за кг, или 3 грн за 250 г, лук - 10,5 грн за кг, или 2,1 грн за 200г, вареную колбасу - 91,2грн кг, или 54,7 грн за 600 г, яйца - 24,9 грн за десяток, или 19,9 грн за 8 шт.
На консервацию и майонез из семейного бюджета необходимо выложить: на солено-маринованные огурцы - 35,2 грн за баночку в 500 г, консервированный зеленый горошек - 32,4 грн за 425 г, майонез - 15 грн за упаковку в 300 г.
Напомним, до конца текущего года картофель в Украине подорожает примерно на 15-20%, поскольку сейчас остается самым дешевым овощем.
В текущем году продукты питания в Украине подорожают в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом.