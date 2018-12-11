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Експерт розповів про парадокс цін на ринку м'яса

Київ • УНН

 • 15156 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Поки виробники знижують ціни на м’ясну продукцію, роздрібні продавці їх навпаки піднімають. Про парадокс цін на м’ясному ринку в коментарі УНН розповів економічний експерт Андрій Новак.

Експерт розповів про парадокс цін на ринку м'яса

Згідно з даними Міністерства аграрної промисловості, за останній місяць курятина в опті подешевшала на 1% до 45,2 грн за кг, а свинина - на 4% до 74,4 грн за кг. У роздріб це ж м'ясо подорожчало на 8% до 57,6 грн за кг і на 8% до 97,9 грн за кг відповідно.

Однак, опт - це ціни виробника. Інша справа ціни в роздріб, які формують продавці, пояснює експерт.

"Те, що на деякі продукти харчування оптові ціни знижуються, а на роздрібні ростуть - пояснюється законами ринку, а саме попитом і пропозицією.

Якщо попит високий на той чи інший товар - то продавець завжди хоче заробити більше, і ставить велику ціну, незважаючи на те, що споживач і так споживає цей товар, і за вищою ціною. Там, де попит нижче - торговець не має іншого виходу як знижувати ціну", - пояснив Новак.

Той факт, що курятина і свинина - найпопулярніші види м'яса серед українців підтверджують і профільні експерти в Союзі птахівників.

Їх аналітика говорить про те, що найпопулярніше в Україні м'ясо - це птиця (переважно курятина), на нього припадає 49% всього обсягу споживання м'яса. Ще 40% - це свинина, і тільки 11% - яловичина.

Раніше УНН повідомляв, що Україна піднялася у світовому рейтингу експортерів курятини на 6-те місце, обійшовши Росію і Канаду.

Головний виробник і експортер курятини "Миронівський хлібопродукт" заявив, що в найближчих планах компанії - наблизитися до світових гігантів Brasil Foods і Tyson.

Довідка: "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) годує своєю продукцією третину українців.

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