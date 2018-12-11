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Эксперт рассказал о парадоксе цен на рынке мяса

Киев • УНН

 • 15156 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Пока производители опускают цены на мясную продукцию, розничные продавцы их наоборот поднимают. О парадоксе цен на мясном рынке в комментарии УНН рассказал экономический эксперт Андрей Новак.

Эксперт рассказал о парадоксе цен на рынке мяса

Согласно данным Министерства аграрной промышленности, за последний месяц курятина в опте подешевела на 1% до 45,2 грн за кг, а свинина — на 4% до 74,4 грн за кг. В розницу это же мясо подорожало на 8% до 57,6 грн за кг и на 8% до 97,9 грн за кг соответственно.

Однако, опт — это цены производителя. Другое дело цены в розницу, которые формируют продавцы, объясняет эксперт.

“То, что на некоторые продукты питания оптовые цены снижаются, а на розничные эти же растут — объясняется законами рынка, а именно спросом и предложением.

Если спрос высокий на тот или иной товар — то продавец всегда хочет заработать больше, и ставит большую цену, несмотря на то что потребитель и так потребляет этот товар, и по более высокой цене. Там где спрос ниже — торговец не имеет другого выхода как снижать цену”, — объяснил Новак.

Тот факт, что курятина и свинина — самые популярные виды мяса среди украинцев подтверждают и профильные эксперты в Союзе птицеводов.

Их аналитика говорит о том, что самое популярное в Украине мясо — это птица (преимущественно курятина), на него приходится 49% всего объёма потребления мяса. Ещё 40% — это свинина, и только 11% — говядина.

Ранее УНН сообщал, что Украина поднялась в мировом рейтинге экспортеров курятины на 6-е место, обойдя Россию и Канаду.

Главный производитель и экспортер курятины “Мироновский хлебопродукт” заявил, что в ближайших планах компании — приблизиться к мировым гигантам Brasil Foods и Tyson

Справка: “Мироновский хлебопродукт” (ТМ Наша Ряба) кормит своей продукцией треть украинцев.

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