Експерт порадив, коли краще закуповувати алкоголь до свят

"Ми зможемо ближче до Нового року побачити і 30%, і навіть 40% знижки на деякі позиції, тому що виробники завжди включаються в такий перебіг подій, і, фактично, за рахунок виробника можна робити великі знижки", - зазначив експерт.



За його словами, акційні пропозиції на алкогольну продукцію почали з'являтися в торгових мережах ще кілька тижнів тому. Але, за оцінками О.Дорошенко, наразі магазини не пропонують більше 20% знижки.



Тож, на думку експерта, варто дочекатися більш суттєвих знижок.



Нагадаємо, до кінця поточного року картопля в Україні подорожчає приблизно на 15-20%, оскільки наразі залишається найдешевшим овочем.



Протягом поточного року продукти харчування в Україні подорожчають у середньому на 15% у порівнянні з минулим роком.



Ціни на продукти, які входять до салату "Олів’є", за останній рік підвищились на 28%.