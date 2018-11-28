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Експерт порадив, коли краще закуповувати алкоголь до свят

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Алкогольні вироби краще закуповувати ближче до Нового року, коли виробники й торгові мережі пропонують найбільші знижки.Таку думку висловив генеральний директор Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко в коментарі кореспонденту УНН.

"Ми зможемо ближче до Нового року побачити і 30%, і навіть 40% знижки на деякі позиції, тому що виробники завжди включаються в такий перебіг подій, і, фактично, за рахунок виробника можна робити великі знижки", - зазначив експерт.

За його словами, акційні пропозиції на алкогольну продукцію почали з'являтися в торгових мережах ще кілька тижнів тому. Але, за оцінками О.Дорошенко, наразі магазини не пропонують більше 20% знижки.

Тож, на думку експерта, варто дочекатися більш суттєвих знижок.

Нагадаємо, до кінця поточного року картопля в Україні подорожчає приблизно на 15-20%, оскільки наразі залишається найдешевшим овочем.

Протягом поточного року продукти харчування в Україні подорожчають у середньому на 15% у порівнянні з минулим роком.

Ціни на продукти, які входять до салату "Олів’є", за останній рік підвищились на 28%.

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