Эксперт посоветовал, когда лучше закупать алкоголь к праздникам
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Алкогольные изделия лучше закупать ближе к Новому году, когда производители и торговые сети предлагают самые большие скидки. Такое мнение высказал генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в комментарии корреспонденту УНН.
"Мы сможем ближе к Новому году увидеть и 30%, и даже 40% скидки на некоторые позиции, потому что производители всегда включаются в ход событий, и, фактически, за счет производителя можно делать большие скидки", - отметил эксперт.
По его словам, акционные предложения на алкогольную продукцию начали появляться в торговых сетях еще несколько недель назад. Но, по оценкам А. Дорошенко, пока магазины не предлагают более 20% скидки.
Поэтому, по мнению эксперта, стоит дождаться более существенных скидок.
Напомним, до конца текущего года картофель в Украине подорожает примерно на 15-20%, поскольку сейчас остается самым дешевым овощем.
В текущем году продукты питания в Украине подорожают в среднем на 15% в сравнении с прошлым годом.
Цены на продукты, которые входят в салат "Оливье", за последний год повысились на 28%.