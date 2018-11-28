Эксперт посоветовал, когда лучше закупать алкоголь к праздникам

"Мы сможем ближе к Новому году увидеть и 30%, и даже 40% скидки на некоторые позиции, потому что производители всегда включаются в ход событий, и, фактически, за счет производителя можно делать большие скидки", - отметил эксперт.



По его словам, акционные предложения на алкогольную продукцию начали появляться в торговых сетях еще несколько недель назад. Но, по оценкам А. Дорошенко, пока магазины не предлагают более 20% скидки.



Поэтому, по мнению эксперта, стоит дождаться более существенных скидок.



Напомним, до конца текущего года картофель в Украине подорожает примерно на 15-20%, поскольку сейчас остается самым дешевым овощем.



В текущем году продукты питания в Украине подорожают в среднем на 15% в сравнении с прошлым годом.



Цены на продукты, которые входят в салат "Оливье", за последний год повысились на 28%.