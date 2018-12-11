НБУ пояснив прискорення інфляції у листопаді

“Інфляція в річному вимірі у листопаді була близькою до прогнозу, опублікованого у жовтневому „Інфляційному звіті“. Дещо вищі показники базової інфляції та темпів зростання адміністративно регульованих цін майже повністю компенсувались нижчими темпами зростання цін на сирі продовольчі товари”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В НБУ розповіли, який борг має виплатити Україна

У НБУ стверджують, що базова інфляція у листопаді прискорилась до 8,9% р/р. Динаміку цього показника зумовило, насамперед, зростання цін на послуги під впливом подальшого зростання виробничих витрат, зокрема на оплату праці, а також тиску з боку споживчого попиту.

Темпи подорожчання продуктів харчування з високим ступенем обробки залишилися на рівні 10,0% р/р. Прискорення зростання цін на макаронні, кондитерські та борошняні вироби було компенсовано повільнішою динамікою цін на інші продукти. Зокрема, завдяки зниженню світових цін повільніше дорожчали м’ясні і молочні продукти. Цей же чинник на тлі очікуваного рекордного врожаю соняшника в Україні сприяв зниженню темпів зростання цін на соняшникову олію, спреди та майонез.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НБУ пояснили, чому інфляція у 2017 році перевищила прогнозовану

Темпи зростання цін на непродовольчі товари також незначно сповільнилися (4,4% р/р). Зокрема, за рахунок зміцнення обмінного курсу гривні впродовж жовтня-листопада нижчими темпами зростали ціни на побутову техніку і автомобілі, а зростання цін на одяг та взуття залишилось стриманим.

Зростання цін на сирі продукти харчування в листопаді прискорилося до 2,4% р/р, однак було нижчим, ніж прогнозувалося. Недостатня пропозиція через несприятливі погодні умови та слабкий урожай овочів у Європі стимулювала прискорення зростання цін на овочі. Борошно дорожчало через зростання цін на пшеницю. Водночас у листопаді подешевшали фрукти і яйця та сповільнилось зростання цін на молоко, що нівелювало прискорення цін на інші сирі продукти харчування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Автор "шокової терапії" у Польщі: Україні потрібні реформи, а не "шок"

Темпи зростання адміністративно регульованих цін збільшились до 17,3% р/р. Зокрема, в листопаді зросли тарифи на природний газ для населення (на 22,9%) і послуги місцевого телефонного зв’язку. До того ж високими темпами продовжили зростати ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби, проїзд у автодорожньому транспорті.

Зниження світових цін на нафту та посилення курсу гривні сприяли уповільненню зростання цін на паливо.

“Попри незначні відхилення в темпах зростання цін за різними групами товарів у листопаді, прогноз споживчої інфляції на кінець року (10,1% р/р) залишається актуальним”, — підсумували у НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НКРЕКП підняла тарифи на тепло у низці областей

Нагадаємо, 10 грудня Держстат оновив дані щодо рівня інфляції в Україні. Так, за останніми даними, споживча інфляція прискорилася до 10%. У місячному вимірі ціни зросли на 1,4%.

Як повідомляв УНН, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% — до 8550 грн за тис. куб. м., що позначилось на 20%-му зростанні комунальних тарифів нинішньої зими.