Інфляція у листопаді прискорилась до 10%
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Інфляція у листопаді 2018 року становила 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Відмітимо, що у жовтні 2018 року інфляція становила 9,5%. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Держстату.
Інфляція на споживчому ринку в листопаді 2018р. порівняно з попереднім місяцем становила 1,4%, з початку року – 8,9%. Базова інфляція в листопаді 2018р. порівняно з попереднім місяцем становила 1,1%, з початку року – 8,1%.
На споживчому ринку в листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,3%. Найбільше (на 9,1%) подорожчали овочі. На 4,5–1,3% зросли ціни на молоко та молочні продукти, хліб, масло, сало, макаронні вироби, рибу та продукти з риби. Водночас на 4,5% подешевшали фрукти, на 1,7–0,4% – цукор, свинина, яйця, м’ясо птиці.
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Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, у т.ч. тютюнові вироби – на 1,3%, алкогольні напої – на 0,8%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 6,1% відбулося головним чином за рахунок підвищення цін на природний газ на 22,9%, а також тарифів на каналізацію – на 2,5%, гарячу воду, опалення – на 2,3%, водопостачання – на 2,1%.
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Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,5% в основному спричинено подорожчанням проїзду у автодорожньому пасажирському транспорті на 3,5%. Разом з тим на 1,3% подешевшали паливо та мастила.
У сфері зв’язку ціни зросли на 1,7%, що пов’язано з подорожчанням місцевого телефонного зв’язку на 7,5%.
Нагадаємо, у серпні 2018 року споживча інфляція сягнула 9%, порівняно з серпнем минулого року.