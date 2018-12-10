Інфляція у листопаді прискорилась до 10%

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Інфляція у листопаді 2018 року становила 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Відмітимо, що у жовтні 2018 року інфляція становила 9,5%. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Держстату.