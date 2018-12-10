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Инфляция в ноябре ускорилась до 10%

Киев • УНН

 • 10852 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Инфляция в ноябре 2018 года составила 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отметим, что в октябре 2018 года инфляция составила 9,5%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстата.

Инфляция в ноябре ускорилась до 10%

Инфляция на потребительском рынке в ноябре 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,4%, с начала года - 8,9%. Базовая инфляция в ноябре 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,1%, с начала года - 8,1%.

На потребительском рынке в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,3%. Больше всего (на 9,1%) подорожали овощи. На 4,5-1,3% выросли цены на молоко и молочные продукты, хлеб, масло, сало, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 4,5% подешевели фрукты, на 1,7-0,4% - сахар, свинина, яйца, мясо птицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инфляция в октябре ускорилась до 9,5%

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, в т.ч. табачные изделия - на 1,3%, алкогольные напитки - на 0,8%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 6,1% произошло главным образом за счет повышения цен на природный газ на 22,9%, а также тарифов на канализацию - на 2,5%, горячую воду, отопление - на 2,3%, водоснабжение - на 2,1%.

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Повышение цен на транспорт в целом на 0,5% в основном вызван подорожанием проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 3,5%. Вместе с тем на 1,3% подешевели топливо и масла.

В сфере связи цены выросли на 1,7%, что связано с подорожанием местной телефонной связи на 7,5%.

Напомним, в августе 2018 потребительская инфляция достигла 9% по сравнению с августом прошлого года.

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