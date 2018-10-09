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Інфляція у вересні становила 8,9%

Інфляція у вересні становила 8,9%

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В Україні у вересні споживча інфляція становила 8,9% відповідно до аналогічного періоду минулого року. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики України, передає УНН.

За даними відомства, у місячному вимірі (вересень до серпня 2018 року) споживчі ціни зросли на 1,9%, а з початку року (вересень до грудня 2017 року) – на 5,6%.

Водночас, споживча інфляція у січні-вересні зросла на 11,45%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Крім того, базова інфляція у вересні 2018 року, порівняно з попереднім місяцем, становила 1,9%, з початку року – 5,5%.

Нагадаємо, у серпні 2018 року споживча інфляція сягнула 9%, порівняно з серпнем минулого року. 

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