Инфляция в сентябре составила 8,9%

По данным ведомства, в месячном измерении (сентябрь к августу 2018 года) потребительские цены выросли на 1,9%, а с начала года (сентябрь к декабрю 2017 года) - на 5,6%.

В то же время, потребительская инфляция в январе-сентябре выросла на 11,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, базовая инфляция в сентябре 2018 года, по сравнению с предыдущим месяцем, составила 1,9%, с начала года - 5,5%.

Напомним, в августе 2018 года потребительская инфляция достигла 9% по сравнению с августом прошлого года.