Инфляция в сентябре составила 8,9%
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Украине в сентябре потребительская инфляция составила 8,9% соответственно к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
По данным ведомства, в месячном измерении (сентябрь к августу 2018 года) потребительские цены выросли на 1,9%, а с начала года (сентябрь к декабрю 2017 года) - на 5,6%.
В то же время, потребительская инфляция в январе-сентябре выросла на 11,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, базовая инфляция в сентябре 2018 года, по сравнению с предыдущим месяцем, составила 1,9%, с начала года - 5,5%.
Напомним, в августе 2018 года потребительская инфляция достигла 9% по сравнению с августом прошлого года.