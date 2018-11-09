Інфляція у жовтні прискорилася до 9,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Україні рівень споживчої інфляції у жовтні становив 9,5% відповідно до аналогічного періоду минулого року, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.
При цьому, за інформацією відомства, порівняно з попереднім місяцем ціни зросли на 1,7%, а з початку року – на 7,4%. У січні-жовтні інфляція становила 11,2% відповідно до аналогічного періоду 2017 року.
Зокрема, як зазначається, ціни на продукти харчування за рік подорожчали на 7,2%, алкогольні напої, тютюнові вироби – на 16,9%, одяг і взуття – на 2%.
Крім того, вартість за житло, води, електроенергії, газу та інших видів палива – на 4,7%.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення ООС.
Як повідомляв УНН, в Україні у вересні споживча інфляція становила 8,9% відповідно до аналогічного періоду минулого року.