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Інфляція у жовтні прискорилася до 9,5%

Інфляція у жовтні прискорилася до 9,5%

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Україні рівень споживчої інфляції у жовтні становив 9,5% відповідно до аналогічного періоду минулого року, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.

При цьому, за інформацією відомства, порівняно з попереднім місяцем ціни зросли на 1,7%, а з початку року – на 7,4%. У січні-жовтні інфляція становила 11,2% відповідно до аналогічного періоду 2017 року.

Зокрема, як зазначається, ціни на продукти харчування за рік подорожчали на 7,2%, алкогольні напої, тютюнові вироби – на 16,9%, одяг і взуття – на 2%.

Крім того, вартість за житло, води, електроенергії, газу та інших видів палива – на 4,7%.

Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення ООС.

Як повідомляв УНН, в Україні у вересні споживча інфляція становила 8,9% відповідно до аналогічного періоду минулого року. 

Українські Національні Новини

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