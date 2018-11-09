Инфляция в октябре ускорилась до 9,5%

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106725 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113522 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151077 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145409 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136906 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128428 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171837 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Инфляция в октябре ускорилась до 9,5%

Инфляция в октябре ускорилась до 9,5%

Киев  •  УНН

 • 11653 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украине уровень потребительской инфляции в октябре составил 9,5% относительно аналогичного периода прошлого года, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

При этом, по информации ведомства, по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1,7%, а с начала года - на 7,4%. В январе-октябре инфляция составила 11,2% соответственно к аналогичному периоду 2017 года.

В частности, как отмечается, цены на продукты питания за год возросли на 7,2%, алкогольные напитки, табачные изделия - на 16,9%, одежду и обувь - на 2%.

Кроме того, стоимость жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива - на 4,7%.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС.

Как сообщал УНН, в Украине в сентябре потребительская инфляция составила 8,9% соответственно к аналогичному периоду прошлого года.

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