Инфляция в октябре ускорилась до 9,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украине уровень потребительской инфляции в октябре составил 9,5% относительно аналогичного периода прошлого года, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
При этом, по информации ведомства, по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1,7%, а с начала года - на 7,4%. В январе-октябре инфляция составила 11,2% соответственно к аналогичному периоду 2017 года.
В частности, как отмечается, цены на продукты питания за год возросли на 7,2%, алкогольные напитки, табачные изделия - на 16,9%, одежду и обувь - на 2%.
Кроме того, стоимость жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива - на 4,7%.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС.
Как сообщал УНН, в Украине в сентябре потребительская инфляция составила 8,9% соответственно к аналогичному периоду прошлого года.