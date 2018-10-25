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The Washington Post

Нацбанк погіршив прогноз інфляції на 2018 рік до 10,1%

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2018 рік з 8,9% до 10,1%, відзначивши, що інфляція буде знижуватися, проте процес наближення до цілі займе більше часу, ніж очікувалося раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу регулятора.

Нацбанк погіршив прогноз інфляції на 2018 рік до 10,1%

"Врахувавши вплив низки факторів і очікуване підвищення адміністративно регульованих цін, Національний банк підвищив прогноз інфляції на 2018 рік з 8,9% до 10,1%", - вказали у НБУ.

Розширення споживчого попиту, високі темпи зростання заробітних плат, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту відображатимуться на споживчій інфляції і наступного року, додали у Нацбанку.

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"У результаті інфляція залишатиметься на рівні, вищому за цільовий діапазон довше, ніж очікувалося раніше. На кінець 2019 року інфляція знизиться до 6,3%. Вона увійде в межі цільового діапазону в І кварталі 2020 року та досягне середньострокової цілі 5,0% наприкінці 2020 року", - вказали у регуляторі.

Нагадаємо, Національний банк України зберіг облікову ставку незмінною на рівні 18% річних.

Після зниження облікової ставки за попереднього керівництва Нацбанку, її почали знову підвищувати з жовтня минулого року з 12,5% річних, яка трималася кілька місяців. Востаннє до сьогодні її підвищували до 18% річних у вересні.

Раніше експерти спрогнозували зниження облікової ставки протягом трьох років.

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