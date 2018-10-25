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НБУ зберіг облікову ставку на рівні 18%

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 18%

Київ • УНН

 • 7655 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Національний банк України зберіг облікову ставку незмінною на рівні 18% річних. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу регулятора.

"Правління Національного банку України прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 18,0% річних", - повідомили у НБУ.

Як вказано, поточні та прогнозні монетарні умови є достатньо жорсткими, щоб забезпечити зниження інфляції до середньострокової цілі 5% у 2020 році.

"З урахуванням оновленого макроекономічного прогнозу та оцінки ризиків правління Національного банку вважає, що поточні і прогнозні монетарні умови є достатньо жорсткими, щоб знизити інфляцію у середньостроковій перспективі. Відповідно, було прийнято рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 18,0%", - пояснили у регуляторі.

Водночас, як зазначається, Нацбанк "продовжить уважно стежити за факторами фундаментального інфляційного тиску, зокрема за споживчим попитом, інфляційними очікуваннями та прогресом у співпраці з міжнародними офіційними кредиторами".

"У випадку збереження інтенсивності інфляційного тиску або його посилення, Національний банк може вдатися до підвищення облікової ставки", - додали у НБУ.

Після зниження облікової ставки за попереднього керівництва Нацбанку, її почали знову підвищувати з жовтня минулого року з 12,5% річних, яка трималася кілька місяців. Востаннє до сьогодні її підвищували до 18% річних у вересні.

Раніше експерти спрогнозували зниження облікової ставки протягом трьох років.

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