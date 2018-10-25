НБУ зберіг облікову ставку на рівні 18%
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Національний банк України зберіг облікову ставку незмінною на рівні 18% річних. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу регулятора.
"Правління Національного банку України прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 18,0% річних", - повідомили у НБУ.
Як вказано, поточні та прогнозні монетарні умови є достатньо жорсткими, щоб забезпечити зниження інфляції до середньострокової цілі 5% у 2020 році.
"З урахуванням оновленого макроекономічного прогнозу та оцінки ризиків правління Національного банку вважає, що поточні і прогнозні монетарні умови є достатньо жорсткими, щоб знизити інфляцію у середньостроковій перспективі. Відповідно, було прийнято рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 18,0%", - пояснили у регуляторі.
Водночас, як зазначається, Нацбанк "продовжить уважно стежити за факторами фундаментального інфляційного тиску, зокрема за споживчим попитом, інфляційними очікуваннями та прогресом у співпраці з міжнародними офіційними кредиторами".
"У випадку збереження інтенсивності інфляційного тиску або його посилення, Національний банк може вдатися до підвищення облікової ставки", - додали у НБУ.
Після зниження облікової ставки за попереднього керівництва Нацбанку, її почали знову підвищувати з жовтня минулого року з 12,5% річних, яка трималася кілька місяців. Востаннє до сьогодні її підвищували до 18% річних у вересні.
Раніше експерти спрогнозували зниження облікової ставки протягом трьох років.