НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18%
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Национальный банк Украины сохранил учетную ставку неизменной на уровне 18% годовых. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 18,0% годовых", - сообщили в НБУ.
Как указано, текущие и прогнозные монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции до среднесрочной цели 5% в 2020 году.
"С учетом обновленного макроэкономического прогноза и оценки рисков правления Национального банка считает, что текущие и прогнозные монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы снизить инфляцию в среднесрочной перспективе. Соответственно, было принято решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 18,0%", - пояснили в регуляторе.
В то же время, как отмечается, Нацбанк "продолжит внимательно следить за факторами фундаментального инфляционного давления, в том числе по потребительскому спросу, инфляционным ожиданиям и прогрессу в сотрудничестве с международными официальными кредиторами".
"В случае сохранения интенсивности инфляционного давления или его усиления, Национальный банк может прибегнуть к повышению учетной ставки", - добавили в НБУ.
После снижения учетной ставки во время предыдущего руководства Нацбанка, ее начали снова повышать с октября прошлого года с 12,5% годовых, которая до этого держалась несколько месяцев. Последний раз до сих пор ее повышали до 18% годовых в сентябре.
Ранее эксперты спрогнозировали снижение учетной ставки в течение трех лет.