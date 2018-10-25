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НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18%

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18%

Киев  •  УНН

 • 7655 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Национальный банк Украины сохранил учетную ставку неизменной на уровне 18% годовых. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 18,0% годовых", - сообщили в НБУ.

Как указано, текущие и прогнозные монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции до среднесрочной цели 5% в 2020 году.

"С учетом обновленного макроэкономического прогноза и оценки рисков правления Национального банка считает, что текущие и прогнозные монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы снизить инфляцию в среднесрочной перспективе. Соответственно, было принято решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 18,0%", - пояснили в регуляторе.

В то же время, как отмечается, Нацбанк "продолжит внимательно следить за факторами фундаментального инфляционного давления, в том числе по потребительскому спросу, инфляционным ожиданиям и прогрессу в сотрудничестве с международными официальными кредиторами".

"В случае сохранения интенсивности инфляционного давления или его усиления, Национальный банк может прибегнуть к повышению учетной ставки", - добавили в НБУ.

После снижения учетной ставки во время предыдущего руководства Нацбанка, ее начали снова повышать с октября прошлого года с 12,5% годовых, которая до этого держалась несколько месяцев. Последний раз до сих пор ее повышали до 18% годовых в сентябре.

Ранее эксперты спрогнозировали снижение учетной ставки в течение трех лет.

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