Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на 2018 год до 10,1%
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 8,9% до 10,1%, отметив, что инфляция будет снижаться, однако процесс приближения к цели займет больше времени, чем ожидалось ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Учтя влияние ряда факторов и ожидаемое повышение административно регулируемых цен, Национальный банк повысил прогноз инфляции на 2018 год с 8,9% до 10,1%", - указали в НБУ.
Расширение потребительского спроса, высокие темпы роста заработных плат, недавний стремительный рост цен на нефть будет отображаться на потребительской инфляции и в следующем году, добавили в Нацбанке.
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"В результате инфляция будет оставаться на уровне выше целевого диапазон дольше, чем ожидалось ранее. К концу 2019 года инфляция снизится до 6,3%. Она войдет в пределы целевого диапазона в I квартале 2020 года и достигнет среднесрочной цели 5,0% в конце 2020 года", - указали в регуляторе.
Напомним, Национальный банк Украины сохранил учетную ставку неизменной на уровне 18% годовых .
После снижения учетной ставки во время предыдущего руководства Нацбанка, ее начали снова повышать с октября прошлого года с 12,5% годовых, которая держалась до этого несколько месяцев. Последний раз до сих пор ее повышали до 18% годовых в сентябре.
Ранее эксперты спрогнозировали снижение учетной ставки в течение трех лет.